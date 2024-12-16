نوير: جوارديولا أفضل مدرب في العالم وسبب تتويج ألمانيا بلقب المونديال

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، عن مستقبله مع البافاري، وعن أفضل مدرب عمل تحت قيادته.

وقال نوير في تصريحات نقلها موقع سكاي سبورتس: "بيب جوارديولا أفضل مدير فني في العالم".

وتابع: "لا أعرف كيف يدرب جوارديولا الآن، ولكنه كان يشرح لنا كرة القدم بطريقة جديدة، ونجحنا معه في تشكيل حقبة جديدة بالطريقة التي كنا نلعب بها".

جوارديولا سبب تتويج ألمانيا بالمونديال 2014

وأضاف: "هو المسئول عن حقيقة تتويجنا بالألقاب في بايرن، كما أرى أنه المسئول عن تتويج ألمانيا بمونديال 2014 لتواجد العديد من لاعبي البايرن رفقة المانشافت في ذلك العام".

وشدد نوير "لدى علاقة جيدة للغاية معه وأتواصل معه بانتظام، وأنا سعيد وممتن لأنه كان مدربي في بايرن ميونخ".

وعن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، قال نوير"لا أتعجل حسم مستقبلي رغم سعادة كافة الأطراف إذا قررت البقاء".

وواصل "لا أحد ينسى دور أولي هونيس الرئيس الشرفي للبايرن، فهو يهتم كثيرا باللاعبين، ولكن هناك أوقات جيدة وأخرى صعبة تمر بها في الحياة".

وأردف "هونيس يساند أيضا جميع اللاعبين السابقين للبافاري، لقد تواجد في بايرن ميونخ لعقود من الزمان، ووجهنا في الاتجاه الذي نحن فيه اليوم، ونحن ممتنون لذلك".

كما تحدث نوير عن ريبيري لاعب البايرن السابق قائلًا "كلنا يعرف من هو فرانك، وبالطبع حصل على بطاقات حمراء أكثر مني (ضاحكًا)، ويعد أفضل من لعبت إلى جواره عندما كان في قمة مستواه".

وأتم: "توماس مولر هو اللاعب الذي تزاملت معه أطول فترة، وكان في السابق رافينيا، والآن أصبح توماس، فهو يمثل حلقة الوصل وأسطورة بايرن ميونخ في عصرنا، وسيكون من الجيد استمراره معنا على الأقل لمدة عام".

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