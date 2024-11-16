الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

تعرض بايرن ميونخ، لضربة موجعة، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة لاعبه جوشوا كيميتش، المنضم لصفوف المنتخب الألماني.

وشارك كيميتش أساسيا في المواجهة الجارية حاليا أمام البوسنة والهرسك في فرايبورج، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وصنع كيميتش، الهدف الأول الذي سجله جمال موسيالا بضربة رأسية، والذي مهد الطريق أمام تقدم الألمان بسباعية دون رد.

وفي الدقيقة 71، سقط كيميتش على أرض الملعب بعد تعرضه إلى إلتواء في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل مكانه روبن كوخ.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب ألمانيا، التأهل في صدارة المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام المجر، الثلاثاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بايرن ميونخ جوشوا كيميتش المنتخب الالماني البوسنة والهرسك دوري الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

حقيقة اتفاق ريال مدريد لضم نجم بايرن ميونخ

مهاجم ليل الفرنسي على رادار بايرن ميونخ

مفاجأة، لاعب بايرن ميونخ يؤدي الخدمة العسكرية عبر الإنترنت

الاتحاد الألماني يعاقب بايرن ميونخ بسبب جماهيره

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

بالأرقام، تحركات الذهب في الأسبوع الثاني من نوفمبر

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

منوعات

المزيد

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

3 فضائل لسورة يوسف والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads