الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ألونسو: طرد نوير تسبب في زيادة المخاوف أمام بايرن ميونخ

ألونسو
ألونسو

أعرب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن سعادته الغامرة بالتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا، بعد الإطاحة بفريق بايرن ميونخ، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا. 

وقال ألونسو في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "فخورون للغاية بالتأهل، كانت مباراة صعبة للغاية في أليانز أرينا أمام فريق مثل بايرن، حتى بعشرة لاعبين من الصعب للغاية اللعب أمامهم، لا يهم كيف لعبنا، ما يهم أننا في الدور التالي ونحن سعداء".

وأضاف: "كانت لدينا خطة، البطاقة الحمراء لـ نوير تسببت في بعض من عدم الارتياح لنا، تحدثنا عن ذلك بين الشوطين وكيف يمكن أن نلعب بصورة أفضل أمام 10 لاعبين، وتغيرنا بعض الشيء، تمتعنا بثبات أكبر وصبر أكبر في انتظار الفرص".


وتابع: "عرضية جريمالدو كانت رائعة وهدف تيلا كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، عانينا حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن هذا أمر طبيعي في أليانز أرينا".

وبالنظر إلى الحديث بينه وبين جوشوا كيميتش عقب اللقاء، أوضح: "نحن زملاء، أنا أقدره كثيرًا وأقدر كيف تطور في السنوات الأخيرة، أتمنى له الأفضل وأنا على قناعة تامة بأن البايرن سيحظى بموسم رائع".

وأتم بالحديث عما تبقى في الكأس: "نحن الآن في ربع النهائي، لا نتحدث عن المباراة النهائية فلا فائدة من ذلك، نحن مستعدون الآن للقرعة".

بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

وأقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشابي ألونسو باير ليفركوزن كأس ألمانيا بايرن ميونخ جريمالدو ألونسو مانويل نوير

مواد متعلقة

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور)

كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور)

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية