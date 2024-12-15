الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار يستقبل سفير سيراليون بالقاهرة، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مؤكدا الحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الصحية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأدوية واللقاحات، وتسهيل عملية التصدير لسيراليون.

خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي

وقال «عبدالغفار»: إن اللقاء شهد بحث خلق فرص استثمارية جديدة، في القطاع الصحي، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بالإضافة لتبادل الخبرات، والكوادر البشرية، بما يلبي احتياجات مواطني البلدين.

 

نقل تجربة مصر في مكافحة مرض الملاريا

وأضاف «عبدالغفار»: إن الوزير ووجه دعوة إلى نظيره وزير صحة سيراليون لزيارة مصر، كما وجه بتنظيم زيارة للسفير لمصانع الأدوية المصرية، إلى جانب التوجيه بالتنسيق لإرسال فرق طبية مصرية لسيراليون، لرفع كفاءة وتدريب الأطقم الطبية، ونقل تجربة مصر في مكافحة مرض الملاريا.

ومن جانبه، أشاد السفير صادق سيلا بالنظام الصحي المصري، معربًا عن ثقته في الأطقم الطبية والمستشفيات المصرية، مثمنًا جهود مصر في مواجهة الأمراض الوبائية، وخاصة القضاء على مرض مرض الملاريا.

وأكد السفير حرص بلاده على فتح أسواق للأدوية المصرية، نظرا لجودتها وفاعليتها، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتوقيع برتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية، ومجلس الصيدلة بسيراليون، لتصدير الأدوية، متوجها بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار على توجيهاته بتيسير والإسراع بإجراءات تصدير الأدوية المصرية.

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حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والسيد محمد كالون الملحق الثقافي لسفارة سيراليون، والسيدة منى زغلول المساعد التنفيذي للسفير.

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