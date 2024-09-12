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رياضة

الحكم على لاعب ليفربول السابق بتهمة غسيل الأموال

جبريل سيسيه، فيتو
جبريل سيسيه، فيتو

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء، حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها النهائي يوم 13 نوفمبر المقبل، بتأييد عقوبة الحبس أو التخفيف.

ويشتبه في أن لاعب ليفربول ومارسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، وإساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبي.

 

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