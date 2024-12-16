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خارج الحدود

استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

ذكرت قناة 12 العبرية أن الشرطة الإسرائيلية عثرت  اليوم الاثنين على قنبلة في مدينة تل أبيب ، حيث تم استدعاء فرق متخصصة للتعامل مع الموقف.

 العثور علي قنبلة في تل أبيب 

وأوضحت القناة أن عناصر الشرطة فرضوا طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، في محاولة لتفكيك القنبلة وتأمين الموقع، فيما تم إخلاء السكان القريبين كإجراء احترازي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن وضع القنبلة أو الدوافع وراء هذا العمل.

 توترات أمنية تشهدها إسرائيل

وتأتي هذه الحادثة وسط توترات أمنية تشهدها إسرائيل، مع تزايد المخاوف من تهديدات داخلية وخارجية.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل إضافية حول الحادثة.

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إسرائيل الشرطة الإسرائيلية تل أبيب مدينة تل ابيب

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