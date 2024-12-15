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رياضة

الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل مونديال الأندية

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن النادي الأهلي رسميا، التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري علي سبيل الإعارة قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال الأهلي في بيانه مساء اليوم الأحد: “قام محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بزيارة ودية اليوم إلي خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري والذي وافق رسميا علي انضمام حمدي فتحي علي سبيل الإعارة إلي صفوف الأهلي قبل خوض منافسات مباريات كاس العالم للاندية”.  

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولي من كاس العالم للاندية والتي تضم كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

حقيقة حصول الأهلي على 50 مليون دولار للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كشف مسئولو النادي الاهلي حقيقة ما تردد عن حصول النادي على 50 مليون دولار نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل.

كان موقع Sports Illustrated الأمريكي قد كشف عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 بثوبه الجديد بمشاركة 32 فريقًا من بينهم النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، حيث من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل.

كما كشف الموقع الأمريكي، أن كل ناد سيشارك في مسابقة كأس العالم للأندية سيحصل على مبلغ 50 مليون دولار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأضاف الموقع الأمريكي أن الفريق الفائز ببطولة كأس العالم للأندية سيحصل على جائزة قدرها 100 مليون دولار.

ونفى مصدر بالنادي الاهلي ما أثير عن أن النادي سيحصل على 50 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

وأضاف المصدر أن الاتحاد الدولي لم يخطر النادي الأهلي بأي مقابل مادي نظير المشاركة بالبطولة وأن المعلن قبل ذلك هو حصول الأندية على مبلغ 8 مليون دولار وفي حال تخطي الأدوار الأولى تزيد المكافأة حسب ترتيب الفريق في البطولة.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المبلغ المستحق للفرق المشاركة في البطولة خلال القرعة التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية والتي يمثل الأهلي فيها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.


 

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النادي الأهلي الأهلي حمدي فتحي الوكرة القطري كأس العالم للأندية

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