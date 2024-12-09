تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

الأهلي ، يصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليا ضمن صفوف الريان القطري، إلى القاهرة اليوم فى إجازة خاصة.

وعلمت فيتو أن هناك اتصالات شفهية بدأت مع اللاعب من أجل استطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى الأهلي فى ميركاتو الصيف القادم من أجل التواجد ضمن قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية المقرر له فى يونيو المقبل بأمريكا.

يتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر اليوم من أجل تنسيق الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأهلي التى تتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا شاملا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما يوم 14 ديسمبر الجاري فى نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمبر الجاري أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال

وستكون إقامة مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت القادم، وسوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي أن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، أي إنه سوف يتم بث المباراة عبر قنوات بي أن سبورت.

حصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقرير طبي بشأن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذى يعاني من الإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية والتى على إثرها غاب عن رحلة جنوب إفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ووصلت صباح أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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