مسلسل وتر حساس الحلقة 36، الحكم لصالح مازن وسلمى تشعر بالغضب

مسلسل وتر حساس الحلقة 36 ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 36 بصدمة سلمى حينما تعلم بتفاصيل اعترافات عبد الرحمن التي تدينه في الأساس وتضعه في موقف لا يحسد عليه.

ويحاول جمال إقناع عبد الرحمن أن ما يفعله يدينه في الأساس ولكنه يصر على رأيه لإيمانه بضرورة قول الحقيقة.

داليا تطلب الطلاق من ياسين

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 36 يصر ياسين على اتهام ليلى في شرفها أمام داليا التي تشعر بالحزن الشديد من هذا الأمر وتواجهه بصفاته السيئة وتخبره أنها لم تعد قادرة على تحمله وتطلب منه الطلاق.

وتحاول سلمى إثنائها عن رأيها ولكن داليا تصر، ويذهب ياسين إلى كاميليا ويطلب منها إخباره بالحقيقة وهل بالفعل مازن مظلوم أم لا، بينما يظهر عادل ومختار وكلاهما يتحدثان عن أن خطتهما الجديدة ستستهدف كاميليا كخطوة ثانية لأخذ حق فرح بعد ما فعلوه مع مازن.

وتذهب كاميليا إلى رغدة وتهددها أنها إن كررت ما فعلته من فضح علاقة مازن وفرح فإنها ستنتقم منها، بينما تنهار والدة سلمى بعد معرفة حقيقة اعترافات عبد الرحمن وتهاجم سلمى.

نهاية مسلسل وتر حساس 36 في مصلحة مازن

شهدت نهاية مسلسل وتر حساس الحلقة 36 الحكم على مازن بسنة مع الشغل والنفاذ باعتبار ما حدث قضية شرف لأنه ضبط زوجته ليلى في وضع مخل مع زميلها عبد الرحمن ولكن يبدو على وجه مازن علامات الدهشة بينما تشعر كاميليا بالانتصار وتشعر سلمة بالصدمة والغضب.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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