للحفاظ على الخزان الجوفي واستدامة الموارد، نائب محافظ الوادي الجديد توقع بروتوكول تعاون مشترك

وقعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ في إطار بدء الإجراءات التنفيذية لإعداد مشروع (التنمية المستدامة بمجتمعات الواحات الخاصة باستخدامات الأراضي والمياه في مناطق الصحراء الغربية) كمشروع بحثي ممول من الهيئة، ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST) والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الوادي الجديد، وذلك بحضور شينو ماساو نائب مدير الهيئة، والدكتور أشرف العبد رئيس برامج الهيئة.

وأوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أن المشروع يهدف إلى دراسة مخزون المياه الجوفية بالمحافظة؛ لتحديد إجمالي المخزون ومدى الاستدامة للمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة لدراسات الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، وتطبيق الأساليب الحديثة المناسبة بما يضمن استدامة موارد المياه والتربة، لافتةً أنه سيتم إيفاد الخبراء اليابانيين وفريق العمل مطلع العام القادم.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن المشروع يشمل ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، والتعاون مع الهيئات البحثية لاستنباط سلالات من النباتات المقاومة للملوحة والجفاف، بالإضافة للتنمية المجتمعية ومشاركة المستفيدين عن طريق توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء منصة رقمية وربطها بالأراضي الزراعية تُسهم في ضبط معدل استهلاك المياه وترشيده، وإمداد المزارعين والمستفيدين بالمعلومات اللازمة حول طبيعة التربة ودرجة ملوحتها ومختلف المعلومات التي تُسهم في تحسين عملية الزراعة وتحقيق أفضل عائد.

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