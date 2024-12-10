ندوة بجامعة الوادي الجديد عن الخزان الجوفى ومصادر المياه

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ندوة بالتعاون مع كلية الآداب حول ( مستقبل الوادى الجديد فى ظل دراسات الخزان الجوفى)، وذلك فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلى.



حضر الندوة الدكتور عاطف عبدالعزيز وكيل كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد المعتمد - أستاذ الجغرافيا الطبيعية، والدكتور خلف بدوى العفدرى - منسق الأنشطة.

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد- مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، الندوة بأهمية قضايا المياه التى اهتمت بها الدولة فى الآونة الأخيرة وأهمية وجود دراسات لتمكن الدولة من التوسع فى إقامة المشروعات الزراعية.

ومن جانبه ذكر الدكتور عاطف عبدالعزيز أن الجامعة تهتم بقضايا المجتمع المحلى لذلك لابد من اكتساب المعلومات الخاصة بتلك القضايا خاصة والتى تمثل تحدى للدولة، ومن أهم التحديات هى قضية المياه فى ظل وجود أزمة مائية عالمية.

أما عن الخزان الجوفى ومصادر المياه فى الوادى الجديد تحدث الدكتور محمد عبدالمعتمد بأن الوادى الجديد تعتمد على المياه الجوفية كمصدر دائم للمياه ومفيض توشكى كمصدر مؤقت غير دائم على الرغم من إقامة بعض الأنشطة الزراعية عليه.

ثم شرح الدكتور معتمد، مكونات الخزان الجوفى والذى يعد نوع من أنواع الصخور الرملية النوبية والتى تسمح بامتصاص المياه تفصل بينها طبقة طفلية شديدة التماسك ثم ذكر منسوب وأعماق المياه فى المناطق المختلفة التى تتفاوت من منطقة لأخرى كما ذكر الأعماق المختلفة للخزان الجوفى الذى يمتد فى الصحراء الغربية وأجزاء كبيرة من الصحراء الشرقية.

وأشار استاذ الجغرافيا الطبيعية، إلى أن هناك بروتوكولات تتم للاستفادة من الخزان الجوفى لإقامة مشروعات زراعية عملاقة بالتعاون مع الدول الأجنبية خاصة الصين والذى سيتم فيه زراعة مليون فدان كما أن محافظة الوادى الجديد وقعت بروتوكول مع جامعة الوادى الجديد وهيئة التعاون اليابانية جايكا للاستفادة القصوى منه.

وفى ختام الندوة شدد معتمد، على أهمية ترشيد الاستهلاك حتى تكون كميات السحب فى المعدل الآمن حفاظا على حقوق الأجيال القادمة كما ناشد الحضور بترشيد استهلاك المياه المنزلى وذلك عن طريق عدة إجراءات منها عدم غسل السيارات أو استخدام مياه الشرب فى رى المزروعات إضافة إلى استخدام الطرق الحديثة في الرى

أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد- مدير مركز إعلام الخارجة.

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