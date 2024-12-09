تنظيم يوم للطلاب وأسرهم بمبادرة "المعرض التسويقي" في مدارس الخارجة (صور)

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مبادرة (المعرض التسويقي) المنفذ بفناء مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة، والذي يضم سلعًا غذائية وخضرًا وفاكهة ومشغولات يدوية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الوادى الجديد، لمدرسة الزهور للتعليم الأساسي؛ وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

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محافظ الوادي الجديد يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الخارجة

وتفقّد المحافظ الفصول الدراسية واطمأن على سير العمل داخل المدرسة، كما تفقّد مبادرة (المعرض التسويقي) المنفذ بفناء بالمدرسة، والذي يضم سلعًا غذائية وخضرًا وفاكهة ومشغولات يدوية بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بتخصيص يوم للتسوق للطلاب وأسرهم يتم الإعلان عنه مسبقًا، وتعميم التجربة في المدارس الأخرى بالمحافظة بما لا يؤثر على التحصيل العلمي والدراسي للطلاب، على أن يستفيد منها أهالي الأحياء المنفذ بها المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما وجه بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للاستفادة من خفض الأسعار.

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