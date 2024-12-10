محافظ الوادي الجديد يتابع استقرار الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات والمصالح الحكومية؛ من داخل مقر المحافظة الإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وانتظامها عقب التشغيل التجريبي للمنشآت وانتقال العاملين، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوجيهات جاء أهمها:

◾متابعة انتظام حضور الموظفين بإشراف مديرية التنظيم والإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال التغيب المتكرر دون عذر.

◾تنظيم حركة السير داخل العاصمة، ودخول وخروج السيارات.

◾فتح مسجد العاصمة الإدارية على مدار الساعة، وتدبير إمام ومقيم شعائر.

◾ إعداد مقترح للتنسيق مع شركة صيانة ونظافة لمنشآت العاصمة، مع التأكيد أن الاهتمام بالنظافة العامة للمنشآت مسئولية كل قطاع.

◾ التأكيد على تحديد يوم رياضي ترفيهي للعاملين بالمديريات والجهات الحكومية بالعاصمة.



جولة صباحية لمحافظ الوادي الجديد

وأجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية لمنفذ بيع السلع الغذائية الكائن بجوار الوحدة المحلية لمركز الخارجة ضمن جهود مبادرات تخفيض الأسعار.

وتابع المحافظ توافر السلع، مُوجهًا باستمرار توفير كافّة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتنقلة بالمدن والقرى.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد محافظ الوادى الجديد، مقر جمعية الشروق (سابقًا) المخطط تخصيص جزء منها لصالح جمعية واحة الخير؛ لإنشاء وحدة كشف مبكر لمرضى السرطان والتي تستهدف مسح جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى توفير جهاز (مامو جرام) للفحص المبكر عن أورام الثدي لدى السيدات.

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