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شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وزارة العمل الجديدة
وزارة العمل الجديدة في السعودية
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يزداد البحث من قبل الشباب الراغبين في العمل خارج مصر عن، شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 

وحول شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية  ،أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

 

شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 

 

ودعا وزير العمل محمد جبران  الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، بداية من غدٍ الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، ولمدة 7 أيام، بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".

 

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 

 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 15 فرصة عمل "مدير مطعم"، أن يتراوح السن من 28 وحتى 36 سنة، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المطاعم،وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على مؤهل عال، يُفضل أن يكون "سياحة وفنادق"، وامتلاك كافة المهارات المطلوبة للإدارة، أما الـ10 فرص المتوفرة على مهنة "شيف سوشي"، فيشترط أن يتراوح السن من 25 وحتى 32 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على مؤهل متوسط أو عال.

 

مزايا وخطوات التقديم 

وقالت إن من المُميزات:يتراوح الراتب على وظيفة مدير مطعم من 6500 إلى 9000 ريال شهريًا،وعلى مهنة "شيف سوشي" من 2500 إلى 3000 ريال كل شهر، مع توفير سكن وتأمين طبي وتذاكر طيران..

وأضافت أنه على الراغب في التقديم على هذه الفرص، أن يُقدم الأوراق اللازمة وهي عبارة عن "سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية"، صورة جواز سفر سارٍ، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شخصية،وفيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، مُوثق على فلاشة يتضمن الاسم والسن، والوظيفة الحالية،والمؤهل الدراسي".

شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 
شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان.

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