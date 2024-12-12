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أخبار مصر

رابط نتيجة التظلم في مسابقة وظائف معلم مساعد لغة عربية

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز.

مسابقة جديدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد 

وكان الجهاز قد أعلن في 28 أبريل الماضى، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية  – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي

الامتحانات الإلكترونية 

 ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 13 نوفمبر الماضي، وأعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني يوم 21 نوفمبر الماضي، ثم أتاح باب التظلم في المسابقة في الفترة من 22 نوفمبر ولمدة أسبوعين.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة مركز تقييم القدرات والمسابقات موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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