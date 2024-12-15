الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

الخال مبقاش والد، عامل يقتل نجل شقيقته بطلق ناري في الوراق لخلافات مالية

عامل يقتل ابن شقيقته
عامل يقتل ابن شقيقته بالوراق،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عامل بتهمة قتل ابن شقيقته بطلق ناري، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، بدائرة قسم شرطة الوراق.

بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالواقعة
 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير أمن الجيزة،  بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الظهر.

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث وبجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان تبين  أن الواقعة بدأت عندما توجه المجني عليه لمنزل خاله لمعاتبته على خلافات أسرية حدثت بينهما على الأموال، ومحاولة الصلح وتصفية الخلاف، ومعه صديقه وفي أثناء المعاتبة حدثت بينهما مشادة كلامية، وأثناء خروج المجني عليه وصديقه من منزل خاله، وخلال نزولهم، قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية أردته قتيلا.

بإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية مشاجرة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة

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