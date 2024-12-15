أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري بالكونفدرالية، كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا، حمدي فتحي يدعم صفوف الاهلي في كأس العالم للأندية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
جماهير الزمالك تسخر من كهربا بعد تسببه في توديع الأهلي "إنتركونتننتال" (فيديو)
سخرت جماهير الزمالك من مدرجات إستاد برج العرب من محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، بعد إهداره ركلة جزاء يوم أمس، والتسبب في توديع فريقه بطولة كأس إنتركونتننتال.
أحمد مجدي: أنا مش خائن وبحب الزمالك وقرار رحيلي عن الفريق لهذا السبب
علق أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي والتي أقيمت اليوم ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على قرار رحيله عن منصبه في الجهاز الفني للأبيض.
هتوحشنا يا قبطان، محمد صلاح ينعي الفنان نبيل الحلفاوي
نعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم.
الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية (صور)
فاز فريق الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونتننتال
اتخذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا صادما بشأن مستقبل محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء مع الأهلي وذلك عقب الخسارة من فريق باتشوكا المكسيكي أمس في نصف نهائي الأنتركونيتننتال.
محمد زيدان ونجم برشلونة السابق يتصدران حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأحد، توجيه الدعوة لعدد من نجوم كرة القدم بالقارة السمراء، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي سيقام غدا الاثنين بمدينة مراكش المغربية.
جروس يشاهد مباراة الزمالك والمصري من مدرجات برج العرب
حرص السويسري كريستيان جروس على حضور مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور)
اعتدي لاعبو فريق الصفاقسي التونسي علي حكم المباراة التي جمعت بينه وبين نظيره سيمبا التنزاني اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وفاة والدة عصام الحضري
أعلن عصام الحضري نجم الكرة المصرية ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا السابق وفاة والدته.
موقف كولر من الاستمرار مع الأهلي بعد الخسارة أمام باتشوكا
أكد مصدر داخل الأهلي أن مجلس ادارة النادي لم يناقش على الإطلاق قرار الإطاحة بمارسيل كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا أمس، حيث قالت مصادر: إن التعامل مع المدرب السويسري لا يكون بالقطعة والمدرب مستمر على رأس القيادة الفنية خاصة وأن الفريق لديه ارتباطات مهمة سواء محليًّا أو قاريًّا ومن ثم لا يوجد أي تفكير في رحيل مارسيل كولر عن الأهلي.
الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل مونديال الأندية
أعلن النادي الأهلي رسميا، التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري علي سبيل الإعارة قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
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