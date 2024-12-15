هتوحشنا يا قبطان، محمد صلاح ينعي الفنان نبيل الحلفاوي

نعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على X: “البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي.. هتوحشنا يا قبطان”.

جنازة الفنان نبيل الحلفاوي

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد صلاة الجنازة، وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي قد تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي، فيتو

نبيل الحلفاوي

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

نبيل الحلفاوي، فيتو

الفنان نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.