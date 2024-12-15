الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

وفاة والدة عصام الحضري

عصام الحضري
عصام الحضري

أعلن عصام الحضري نجم الكرة المصرية ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا السابق وفاة والدته.

وفاة والدة عصام الحضري

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: “انتقلت إلى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، أسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها شفيعا لها، الله يرحمك يا أمي ويصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي، اسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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