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رياضة

محمد زيدان ونجم برشلونة السابق يتصدران حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا

محمد زيدان، فيتو
محمد زيدان، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأحد، توجيه الدعوة لعدد من نجوم كرة القدم بالقارة السمراء، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي سيقام غدا الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

أساطير الكرة الأفريقية في حفل الكاف غدا

وذكر كاف، عبر موقعه الرسمي، أن الحفل يحضره  عدد من أساطير إفريقيا، في الماضي والحاضر، منهم لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وتابع: "يحضر أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية".

وأردف: "تم الوجيه الدعوة أيضا إلي فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا".

وواصل كاف: "كذلك تمت دعوة مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان".

كما يحضر الأنجولي فابريس أكوا "الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا".

 

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كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم محمد زيدان سيدو كيتا

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