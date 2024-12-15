حيثيات الحكم في سرقة المجوهرات تكشف كيف أثبت مساعد المخرج التهمة على عمر زهران

كشفت حيثيات حبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، والتي اودعتها محكمة جنح الجيزة عن مفاجآت مثيرة.

واعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها علي المتهم الثاني المخلي سبيله، والحاصل علي حكم البراءة

حيث قرر المتهم الثاني ويدعي عنتر ويعمل مساعدا للمخرج عمر زهران أنه وحال بحثه عن المنقولات المفقودة كان المتهم الأول هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من تلك القطع المفقودة.

وهو ما جعل المحكمة تتأكد في يقينها بقيام المتهم عمر زهران بترتيب مشهد سينمائي للعثور على تلك المنقولات، بطريقة تنفي عنه الشبهة، وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنه.

كانت بداية القضية منذ نحو عام ونصف العام، عندما اكتشفت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، اختفاء حقيبة من داخل مسكنها، تحتوي على كمية كبيرة من المصوغات والمجوهرات بينها أساور وسلاسل وخواتم ذهبية مرصعة بالألماس، بالإضافة إلى عدد من الساعات باهظة الثمن والمصنوعة من الذهب والمرصعة أيضا بالألماس، وبعضها من ماركات عالمية معروفة، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة أوضحت فيه مواصفات المسروقات.

القبض على المخرج عمر زهران



ومنذ عدة أسابيع، قدمت بلاغا آخر إلى الجهات الأمنية بالجيزة، اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبناء على إذن من النيابة العامة، ألقى القبض على المخرج المتهم من داخل منزله، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

دفاع عمر زهران يطلب البراءة



بعد أن انتهت النيابة من كافة التحقيقات واستمعت لأقوال المخرج عمر زهران فى الاتهام الموجه إليه، والذي أنكره تماما، تمت إحالته إلى محكمة جنح الجيزة التي بدأت جلسات محاكمته على الفور، وعلى مدرار ثلاث جلسات بدأت في 26 نوفمبر الماضي وانتهت اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع عمر زهران، والمحامين الحاضرين عن شاليمار الشربتلي، حيث قدم الفريق الأول عدة دفوع من بينها كيدية الواقعة، وعدم معقوليتها، وبطلان الإجراءات، وقدم تسجيلات صوتية قال إنها تحمل تهديدا ووعيدا للمخرج ومن يقف معه فى تلك الأزمة، وطالب الدفاع ببراءة المخرج عمر زهران. أما الفريق الثاني الحاضر عن زوجة خالد يوسف، فقد أكد أن جميع الدلائل تؤكد تورط المتهم في ارتكاب واقعة السرقة، وطالب بتطبيق القانون عليه.



مداولات لأكثر من 3 ساعات



وبعد أن انتهى كل فريق من دفاعه وتقديم مستنداته رفعت هيئة المحكم الجلسة للمداولة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، ثم خرج رئيس الهيئة؛ ليصدر حكمه بحبس المخرج عمر زهران بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.

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