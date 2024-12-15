الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تسيطر على مصادر المياه العذبة في الجنوب السوري

جبل الشيخ في سوريا،
جبل الشيخ في سوريا، فيتو

نقلت وسائل إعلام عبرية، عن تقارير لبنانية، أنباء تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر، الآن، على أهم مصادر المياه العذبة في جنوب سوريا.

 

الاحتلال يسيطر على مصادر المياه العذبة بسوريا

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، اليوم الأحد، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت في سوريا، ووصلت حتى مسافة 15 كيلومترًا من الطريق الدولي بين دمشق وبيروت.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أمس الأول، أنباء مشابهة أوردتها وسائل إعلام لبنانية تابعة ل "حزب الله"، قالت إن الدبابات الإسرائيلية لم يعد يفصلها عن دمشق سوى 17 كيلو مترًا، بينما أشار البيان الإسرائيلي، إلى أن القطع الإسرائيلية متواجدة في منطقة جبل الشيخ.

 

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