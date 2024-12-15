الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي عن سوريا: ربنا ينجيها بأصحابها مش بالمعجزات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك تواصلا مع الإدارة الأمريكية الجديدة وأن هناك قدرا من الثقة المتبادلة ورأينا محل تقدير وقبول لديهم وسنكمل على ذلك لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل قضية غزة والسودان وسوريا".

وأضاف خلال لقائه عدد من الإعلاميين:"العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على مدار الـ40 سنة الماضية تعرضت لاختبارات كثيرة واثبتت أنها علاقة صامدة وقوية، والتجارب أكدت حاجة الولايات المتحدة لاستمرار وثبات علاقتها الاستراتيجية بمصر".

ولفت إلى أن سوريا أيام زمان غير سوريا بتاعت دلوقتي، موقعها الجيوسياسي قوي ولكن في نفس الوقت فيه محددات تحكمها إلي أن يشاء الله أن ينجي البلاد بأصحابها مش بمعجزات، اللي بياخدوا القرار هما اصحاب البلد يا يهدوها يا يبنوها"
 

 

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السيسي الادارة الامريكية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة عبد الفتاح السيسي سوريا غزة السودان

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