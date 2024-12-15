الدوري الإنجليزي، رقم سلبي يظهر في ديربي مانشستر لأول مرة منذ 18 عاما

الدوري الإنجليزي، شهدت مباراة مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز الأحمر 2 / 1، على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، رقما سلبيا في تاريخ ديربي مانشستر لم يتحقق منذ 18 عاما.

انطلاقة المباراة كانت مملة للغاية، حيث لم تشهد أي محاولة من جانب الفريقين خلال أول ثلث ساعة من عمر اللقاء، حيث كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات أن تسديدة فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة الـ21 سجَّلت المحاولة الأولى في هذه المباراة.

وأضافت أن هذه أطول فترة انتظار لأول تسديدة في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2006-2007.

فيما استمرت الأرقام السلبية لـ ديربي مانشستر، حيث كشفت شبكة "سكواكا" أن مانشستر يونايتد لم يلمس أي كرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في أول 25 دقيقة من المباراة.

يذكر أن مانشستر سيتي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ36 بضربة رأسية من جوسكو جفارديول مدافع الفريق، ليصبح أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2024 برصيد 8 أهداف، 6 منها جاءت خارج الديار.

فيما عاد مانشستر يونايتد بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة جزاء، وديالو.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على السيتي في الدوري الإنجليزي

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على مانشستر سيتي في توقيت قاتل، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي بهدف أول عن طريق جفارديول من رأسية في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 39 مشادة بين اللاعبين، لكن تم تهدئة الأمر في النهاية وحسم الشوط الأول بهدف دون رد لمانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 62 في الشوط الثاني فرصة هدف لمانشستر يونايتد بعد كرة عرضية من برونو وقابلها ديالو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها إيدرسون.

وطالب مانشستر يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط هويلوند في الدقيقة 64، لكن الحكم أشار لعدم احتساب شيء.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة من هويلوند وقابلها برونو منفردًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار المرمى في الدقيقة 74.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لمانشستر يونايتد بعد تدخل من نونيز على ديالو، في الدقيقة 86، وسجلها برونو فرنانديز ليدرك فريقه التعادل.

ثم أضاف ديالو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 22 في المركز 12، ويتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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