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رياضة

مان سيتي يتقدم على اليونايتد 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ومانشستر
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/1 للسيتي، في المباراة التي تجري على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل المدافع الكرواتي الدولي جوسكو جفارديول هدف مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 36.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ودخل مانشستر سيتي اللقاء في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة.

ودفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالثنائي جيريمي دوكو وفيل فودين رفقة إيرلينج هالاند، لقيادة هجوم السيتزنز.

ولجأ جوارديولا في مباراة الديربي اليوم لطريقة (3-4-3)، وهو ما يتشابه قليلا مع نهج روبن أموريم مدرب يونايتد، الذي يتبع طريقة (3-4-2-1).

وبدأ أموريم بالدنماركي راسموس هويلوند في عمق الهجوم، ومن خلفه الثنائي برونو فيرنانديز وأماد ديالو، وفي الخط الخلفي جاور هاري ماجواير الثنائي ليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت، فيما لعب نصير مزراوي جناح أيمن.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالان

تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.

 

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