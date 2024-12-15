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رياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي السيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ومانشستر
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل اليونايتد المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة.

ودفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالثنائي جيريمي دوكو وفيل فودين رفقة إيرلينج هالاند، لقيادة هجوم السيتزنز.

ويبدو أن جوارديولا سيلجأ اليوم لطريقة (3-4-3)، وهو ما يتشابه قليلا مع نهج روبن أموريم مدرب يونايتد، الذي يتبع طريقة (3-4-2-1).

 

ويبدأ أموريم بالدنماركي راسموس هويلوند في عمق الهجوم، ومن خلفه الثنائي برونو فيرنانديز وأماد ديالو، وفي الخط الخلفي يجاور هاري ماجواير الثنائي ليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت، فيما يلعب نصير مزراوي جناح أيمن.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالان

تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.

 

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