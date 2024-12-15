قرار جديد بشأن محاكمة مندوب مبيعات بتهمة قتل والده وإشعال النار في شقته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بتأجيل محاكمة "مندوب مبيعات" متهم بقتل والده وإشعال النار بمسكن المجني عليه وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية لجلسة دور فبراير المقبل للعرض على الطبيب النفسي.

تأجيل محاكمة مندوب مبيعات قتل والده وأشعل النار بمسكن المجني عليه بالقليوبية

عقدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٦٣٤ / ٢٠٢٤ والمقيدة برقم برقم ٣١١١ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، بأن المتهم مندوب مبيعات بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، قتل عمدًا المجني عليه ظريف شرقاوي عبد الشهيد مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك إثر وجود خلافات سابقة فيما بينهم توجه إلى حيث يسكن المجني عليه، وما إن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده مستخدما سلاح أبيض "مطواة" أعده لذلك الغرض محدثة إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة إلى اقتران تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمدًا بالمنزل الخاص بالمجلي عليه ظريف شرقاوي عبد الشهيد وذلك بأن سكب مادة معجلة للاشتعال "الجازولين" على المجني عليه ومحتويات الفرقة محل معيشته وأوصلهما بمصدر حراري ذو لهب مكشوف فامتدت النيران للغرفة وأحرقته على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

وأضاف أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"، كما أحرز أداة "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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