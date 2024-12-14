السبت 14 ديسمبر 2024
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محافظات

تقديم خدمات متنوعة خلال قافلة سكانية بإيتاي البارود بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

 نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة سكانية بقرية ششت الأنعام بمشاركة أساتذة متخصصون وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

 

كشف ورش  وتجريع  1130 رأس ماشية

حيث تم خلالها الكشف المجاني على 161 حالة بعدد من التخصصات ( باطنة  - أطفال- أسنان- تنظيم الأسرة- تحاليل - ضغط وسكر )، كما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف ورش  وتجريع  1130  رأس ماشية، وشملت القافلة عقد ندوة إرشادية زراعية للمزارعين وتوزيع بعض الأدوية الزراعية المجانية عليهم بالإضافة إلى توزيع عدد 150 عود شتلات متنوعة على أهالي القرية بايتاي البارود.

 

توزيع 80 أنبوبة غاز وإصلاح وصيانة ١٠٠ عمود وكشاف بالقرية

وبقطاع الثقافة تم عمل توعية ثقافية لطلاب مدرسة ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود  ومركز الشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع ومخاطر التسرب من التعليم وأضرار الهجرة الغير شرعية، كما تضمنت القافلة بقطاع محو الأمية عمل استكتاب لعدد 5 من الدارسين، وبقطاعي التموين والكهرباء تم توزيع 80  أنبوبة غاز وإصلاح وصيانة  ١٠٠ عمود وكشاف بالقرية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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السكان البحيرة جامعة دمنهور إيتاى البارود ششت الأنعام بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتورة جاكلين عازر الكشف المجانى

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