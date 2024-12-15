نائب محافظ دمياط تشهد ملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" بمكتبة مصر العامة

في إطار توجيهات محافظ دمياط بدعم الإبداع والابتكار وتطوير المنظومة التعليمية..

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، عرض وتقييم تجارب المعلمين في ملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" الذي يقام في مكتبة مصر العامة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بدعم الإبداع والابتكار وتطوير المنظومة التعليمية، وبحضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، وعبير الهجرسي، مدير إدارة التواصل بالمديرية.

ملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب"

و نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط،للحضور كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة بملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" التي تهدف إلى عرض وتقييم تجارب المعلمين، وأيضًا دعم خطة التربية والتعليم التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وذلك بهدف تعزيز محاور التعلم، التى تحقق دعم ملف التنمية البشرية.

نائب المحافظ تؤكد أن هذا الملتقى فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات

وأوضحت "نائب المحافظ" أن هذا الملتقى فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، والخروج بأفضل التجارب، لدعم العملية التعليمية، وتحقيق رؤية الدولة نحو تطويرها، والتأكيد أيضًا على أهمية دور المعلم باستراتيجية التطوير وكذلك دوره الرائد فى تشكيل الوعى لدى الطلاب وتربيته تربية صحيحة للخروج بجيل واعى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وأعربت عن أمنياتها للجميع بالتوفيق وهنأت المكرمين الفائزين فى مسابقه ١٠٠ معلم متمكن مبدع على مستوى المحافظة، والفائز على مستوى الجمهورية، والفائز بشخصية العام على مستوى الجمهورية من خلال الزيارات الميدانية.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن المعلم هو صانع الأجيال، وله دور محوري في بناء المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية دعمه وتقديره وتوفير كل ما يحتاجه لأداء رسالته على أكمل وجه.

ومن جانبه، رحب ياسر عمارة، بجميع الحضور، كما أشاد بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، لأنهم في وقت قصير قدموا تجارب كبيرة ومتميزة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الدعم ولتطوير للمعلمين، لأنها تؤمن بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل الوطن، كما توجه بالشكر إلى المعلمين الفائزين والمتميزين على مستوى المحافظة.

الدكتور محمود حجاج، إن الإدارة العامة للتواصل تؤكد علي دعم التجارب الجديدة والفريدة في العملية التعليمية

وقال الدكتور محمود حجاج، إن الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين هدفها هو دعم التجارب الجديدة والفريدة في العملية التعليمية، وخاصة التجارب التي تعمل على محاربة حروب الجيل الرابع والخامس، وكما أوضح أن تكريم المعلم أصبح له آليات واضحة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تكريم ٣٣ معلم في يوم المعلم، وموضحًا أن التكريم يتم حسب جهد المعلم.

وأشار إلى أننا في عصر المعرفة، حيث يتسارع التغيير والتطور بشكل كبير، ومن هنا تأتي أهمية تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة هذا التطور، وتبني أساليب تدريس حديثة وفعالة، كما نعمل على توفير الموارد والخدمات التي يحتاجها المعلمون لأداء مهامهم على أكمل وجه، وتشجيعهم على البحث والإبداع.

وأوضحت الاستاذة نادية عبدالله، إن الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، هدفها الأساسي في المعلم المصري، وتذليل أي عقبات تواجهه في مسيرته التعليمية، لأن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، واستثماره هو استثمار في مستقبل الأمة"، كما أشارت إلى أهمية التكاتف بين المعلمين وأولياء الأمور في دعم العادات والقيم المجتمعة لبناء أجيال قادرة على مواجهة الحروب الالكترونية التي يتعرض لها الطلاب من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أن الوزارة تسعى إلى دعم المعلمين خلال الفترات القادمة وذلك لتوفير بيئة عمل محفزة ومناسبة لهم، ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم، لأنه لا يوجد مستقبل حقيقي دون الاهتمام بدور المعلم، مشيرةً إلى أن التواصل المستمر مع المعلمين هو مفتاح تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، وذلك من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

يذكر، أنه تم عرض فيديو عن إنجازات الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، وأوضحت عبير الهجرسي، بعض المشكلات التي تم حلها من خلال الإدارة، وميثاق المعلم، وعرض تجارب المعلمين الرائدة، وعرض لبعض مواهب المعلمين، كما تم تكريم ٥ معلمين فائزين فى مسابقه ١٠٠ معلم متمكن مبدع على مستوى المحافظة، والفائز منهم مركز على مستوى الجمهورية، والمعلمة وسام عبده نصر والفائزة بشخصية العام على مستوى الجمهورية من خلال الزيارات الميدانية للجنة المتابعة في الوزارة وباعتبارها نموذج ناجح وقدوة للمعلم المتميز من ذوى الهمم

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