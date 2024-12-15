الأحد 15 ديسمبر 2024
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تحت رعاية محافظ دمياط....

نائب محافظ دمياط تفتتح معرض "مبادرة جديدة" لتسويق منتجات المدارس (صور)

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط تفتتح معرض "مبادرة جديدة"

افتتحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط معرض "مبادرة بداية جديدة لتسويق منتجات المدارس" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ويضم مجموعة متنوعة من منتجات المدارس الفنية في المحافظة، وذلك في خطوة للتأكيد اهتمام المحافظة بتنمية مهارات ودعم الانتاج المحلي، وذلك بحضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

نائب محافظ دمياط في افتتاح معرض
نائب محافظ دمياط في افتتاح معرض "مبادرة جديدة".. 

واستهلت نائب المحافظ جولتها بقص شريط الافتتاح، تلاه عزف السلام الجمهوري، ثم قدم طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، فقرة غنائية مميزة، مما أضفى على الحدث أجواءً وطنية مفعمة بالحيوية، وشمل المعرض أقسامًا متنوعة، منها قسم التعليم الفني الذي عرض معدات المدرسة الفندقية لإعداد الوجبات والمشروبات، وقسم التربية الزراعية الذي قدم منتجات متنوعة مثل الجبن والمربى والعسل والمخللات والشتلات الزراعية، وقسم النجارة الذي عرض منتجات خشبية عالية الجودة، وقسم الموهوبين الذي قدم أعمالًا فنية وإبداعية للطلاب، وقسم الاقتصاد المنزلي الذي عرض منتجات يدوية من المفارش والملابس والستائر.

نائب محافظ دمياط تشدد على أهمية دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار

 

استمعت "نائب المحافظ" إلى شرح مفصل عن المنتجات، وأشادت بجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا على حرص المحافظة في فتح بيع دائم للمنتجات، وشددت على أهمية دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، كما أثنت على أسعار المنتجات التي كانت أقل من أسعار السوق، مما يعكس حرص الجهات المنظمة على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

نائب محافظ دمياط تشيد بجهود التعليم الفني

 

وأكدت أن هذا المعرض يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها إدارة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وتوجهت "نائب المحافظ" بالشكر لكافة القائمين على تنظيم المعرض، مؤكدةً على أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات لدعم الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

 

 

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افتتاح معرض التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط توفير فرص عمل للشباب فرص عمل للشباب محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

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