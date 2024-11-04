"تعليم دمياط" تنظم معسكرا لصقل قيادات طلاب الإعدادية

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برعاية ياسر محمود عمارة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتورة رباب زيدان وكيلة المديرية، تنفيذ معسكر مكثف لصقل قيادات طلاب المرحلة الإعدادية على مدار يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 نوفمبر الجاري.

معسكرًا مكثفًا لصقل قيادات طلاب المرحلة الإعدادية

وشمل المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بدءًا بمحاضرات توعوية حول دور الاتحادات الطلابية في بناء شخصية المتعلم، وورش عمل تفاعلية حول القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 الخاص بالاتحادات الطلابية.

فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد

كما تم فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، وإجراء الانتخابات .

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالبة رقية علاء العبد من إدارة دمياط الجديدة بمنصب أمين الاتحاد، والطالب خالد محمد الشريف من إدارة فارسكور بمنصب الأمين المساعد.

كما تم انتخاب مقرري اللجان المختلفة كالتالي:

* اللجنة الثقافية: تقى ياسر إبراهيم (كفر سعد)

* اللجنة الاجتماعية: أحمد أحمد السعيد (دمياط الجديدة)

* اللجنة العلمية: حمزة عماد عمارة (كفر سعد)

* اللجنة الرياضية: علي حسام الشاعر (كفر البطيخ)

* اللجنة الفنية: الألاء علاء عبده إبراهيم سليم (كفر البطيخ)

وأشادت الدكتورة رباب زيدان وكيلة المديرية بالمستوى المتميز الذي تم به تنفيذ المعسكر، مثمنة دور رابحة محمد السيد موجه عام الاتحادات الطلابية، وعلاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية في نجاح هذا الحدث.