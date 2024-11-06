مدير تعليم دمياط يشهد فعاليات محاضرات الصف الثالث الثانوي بإدارة الروضة التعليمية

شهد اليوم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط انطلاق محاضرات الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية بإدارة الروضة التعليمية، وسط انتظام وحضور كثيف من الطلاب مع اليوم الأول من عملها، والمقامة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

إعداد برنامج لتنفيذ مقترح المحاضرات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة

جرى إعداد برنامج لتنفيذ مقترح المحاضرات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة، للارتقاء بالعملية التعليمية، وحرصا على مصلحة الطلاب ومراعاة بعد المسافات بين أرجاء المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج لطلاب دمياط حيث شهدت القاعة إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إن تنفيذ هذه المحاضرات التعليمية ضمن خطة الوزارة، للعام الدراسى ومساهمة فى النهوض بنظام التحصيل الدراسى لطلاب الثانوية العامة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية،

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن بالغ الامتنان والتقدير لمحافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم على توفير خدمة تعليمية متميزة وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والتفوق والنجاح.