الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

علاء الغطريفي: التخلص من التقليدية في الأخبار أصبح ضرورة ملحة

علاء الغضروفي بمؤتمر
علاء الغضروفي بمؤتمر نقابة الصحفيين
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أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، ضرورة وجود اقتراب مهني ورقمي في الصحافة مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية، مشددًا على أن التحول الرقمي يجب أن يواكبه تطوير حقيقي في المحتوى الصحفي من دون التأثير على مصداقيته. 

جاء ذلك خلال جلسة "آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية" في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يناقش التحديات التي يواجهها الإعلام في عصر التكنولوجيا الرقمية. 

وشارك في الجلسة مجموعة من كبار الصحفيين، منهم الكاتب الصحفي عصام كامل، والكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز، والكاتبة الصحفية صفاء عاشور، وتولت إدارتها الكاتبة الصحفية سحر عبدالرحمن.

 

تحديات الصحافة في العصر الرقمي

وشرح الغطريفي خلال الجلسة التحديات الثلاثة التي تواجه الصحفيين في ظل التحول الرقمي.

 أولًا، أشار إلى أن التخلص من التقليدية في الأخبار أصبح ضرورة ملحة لمواكبة العصر الرقمي. 

أما التحدي الثاني فكان يتعلق بكيفية الوصول إلى ممارسات صحفية رشيدة، مع ضرورة التمسك بالمهمة الإعلامية واستخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي.

 أما التحدي الثالث فيتناول دمج التكنولوجيا داخل المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المؤسسات التي لا تزال مترددة في تطبيق التكنولوجيا بشكل فعّال في العمل الصحفي.

 

المخاطر التي تهدد الصحافة

وفي سياق حديثه عن المخاطر المرتبطة بالصحافة في العصر الرقمي، أكد الغطريفي أن هناك تراجعًا ملحوظًا في الالتزام بالمعايير المهنية، ما يهدد جودة العمل الصحفي. 

وأشار إلى أن كثافة المحتوى غير الموثوق قد يؤدي إلى "ضياع الصحافة" إذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بحذر. 

وأضاف أن الإعلام الرقمي قد يساهم في تراجع المعايير الصحفية إذا تم التركيز على الكم دون النظر إلى الجودة.

وشدد على أهمية تطوير الصحافة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة الحفاظ على القيم الصحفية الأخلاقية والتزام المهنيين بمعايير الحيادية والموضوعية.

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