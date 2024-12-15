الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

ياسر عبد العزيز: مصر انتبهت مبكرًا للتغير التقني في الصحافة (صور)

الخبير الإعلامي ياسر
الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، فيتو

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن مصر انتبهت مبكرًا للتغير التقني المذهل  الذي حدث في العالم، لدرجة أن بعض التجارب العربية في تطوير المحتوى التقني كانت مصرية، والقطاع الخاص ( الصحافة الخاصة)  لعب دورًا رئيسيًا في ذلك. 

 

تحارب مصر مع صحافة الديجيتال 

وأضاف خلال كلمته بجلسة آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية، إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المنعقد خلال الفترة ١٤ وحتي ١٦ ديسمبر، اليوم الأحد، أصبح لدينا تجارب جيدة في هذا المجال يمكن أن تنافس عالميًا، ولكن   تم التركيز على أردأ جوانب وطغت النزعة التجارية وغياب والمؤسسية وهو ما أهدر هذا  التطوير  لصحافة الديجيتال،  بسبب الضغوط الاقتصادية مع ضعف التاهيل والتدريب وغياب  مباديء الاستقلالية التحريرية، وأصبح الغث فيها أكثر من السمين.

متطلبات جمهور الديجيتال 

وأشار إلى أن   ٢٠٪؜ من سكان العالم من الشباب  وهم جمهور الديجيتال، تهمهم الجدة والفورية، لا يربطه الأخبار التي يحصلون عليها باسم النشر، وهم من يشكلون مستقبل الصناعة والذي يهمهم البقاء مطلعين، لافتًا إلى إن هناك دراسة أمريكية تحت  عنوان «ما يحبه الناس في صحافة الديجيتال»، أثبتت أن ما يحبون وجوده في التعامل مع صحافة الديجيتال: وجود  الإشارات والملصقات والتنبيهات، سهولة التصفح، معدل التدوين إمكانية التفاعل، إمكانية إرسال المادة، والكلمات المفتاحية لا يوجد بها هذه المتطلبات   الدقة أو التوازن. 

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المؤتمر العام السادس للنقابة الصحفيين محاور المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين

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