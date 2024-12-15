عماد الدين حسين: الواقع الصحفي مليء بالتحديات ويحتاج إلى محتوى جذاب (صور)

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن الواقع الصحفي يواجه تحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية" في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وأوضح حسين أن الصحافة اليوم تواجه مجموعة من التحديات التي تؤثر على جودة المحتوى الصحفي، مؤكدًا أهمية العمل من أجل تقديم محتوى صحفي جذاب يتناسب مع متطلبات الجمهور.

وأضاف أن المضمون الصحفي يظل واحدًا، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، سواء كانت إلكترونية أو مطبوعة.

وأشار حسين أيضًا إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الصحفيين يعيشون "في طاحونة" جراء هذه الأوضاع، مما يتطلب دعمًا أكبر لتحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية.

وبدأت منذ قليل جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت عنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، والتي تركز على التحديات التي تواجه الصحافة والصحفيين وكيفية وجود محتوى صحفي جذاب.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الصحفي.

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