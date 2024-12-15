الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

الأقصر تستضيف بطولة سباق الهجن بإسنا يناير المقبل

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، كلا من العمدة علاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الإعلامي للاتحاد، وصلاح رشوان  وكيل وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والتي من المقرر أن تعقد يوم 4 يناير 2025.

 

بطولة سباق الهجن في الأقصر 


وأوضح "راجح" أن البطولة التنشيطية تقام بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، مشيرا إلى مشاركة 9 محافظات وهي الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج، أسوان، الوادي الجديد، ومن المقرر أن يحضر السباق 30 شخصية ضيوف شرف من المهتمين بالتراث من الدول العربية.


وأضاف أن الإبل التى تشارك فى السباق، تتميز أنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجرى السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

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