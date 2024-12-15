بالأسماء.. 21 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز إدفو بمحافظة أسوان، إلى 21 مصابًا من أسرة واحدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ارتفاع عدد المصابين

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز إدفو، ما أدى إلى إصابة 21 شخصًا من أسرة واحدة، وكانوا فى طريقهم لزيارة دير الأنبا هدرا بأسوان، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو.



وتبين أن المصابين هم: الطفل ماكسيموس عدلي، 3 سنوات، مريم شهدى حلمي، 21 سنة، سارة غطاس فانوس، 19 سنة، الشايب نصر خليل، 38 سنة، الطفل كلوج الشايب نصر، 4 شهور".

وأصيب أيضًا: "ميلاد عدلي، 43 سنة، كيرلس ميلاد، 17 سنة، الطفل ماكس موسى، عامان، مريم ميلاد، 22 سنة، فكرى إسحق، 35 سنة، كيرلس ميخائيل، 24 سنة، يوسف نادر، 28 سنة، الطفل فادي غطاس، 11 سنة، يوستينا ميخائيل، 30 سنة، مادونا ميلاد، 20 سنة، مريم شهدي، 21 سنة، مرفت منير، 40 سنة، الطفل راويس شايب، 4 سنوات، الطفلة لوجي الشايب، 4 سنوات، مارينا ميلاد، 30 سنة، الطفل فلوكس الشايب، 8 سنوات".

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