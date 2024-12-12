تحرير 591 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق في أسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية، ومحطات البترول.

وتواصل اللجان المختلفة بمديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش المتتالية.

وفى هذا السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان المشددة يتم تكثيف الجهود لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، للتأكد من مدى توفر السلع وصلاحيتها وضبط حالات التهريب للمواد البترولية وحالات الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والإستغلال وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وكذا الاطمئنان على رغيف الخبز من حيث الجودة والأوزان.

جهود الحملات

وأضاف أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 591 مخالفة متنوعة، منها 324 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، منها مخالفات عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة أو سجل ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو تصرف في جزء من حصة الدقيق.

وأشار خالد أبو القاسم إلى انه فيما يخص مجال الأسواق فقد تم تحرير 267 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم حمل شهادة صحية وغش تجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو محاضر تجميع سكر تموينى أو دقيق بلدى أو تجميع مواد بترولية.

وأكد أنه تم ضبط كمية 9000 لتر سولار، وكمية 1000 لتر بنزين، وكذا كمية 5 طن سكر تموينى، وطن دقيق بلدى، فضلًا عن كمية من السلع منتهية الصلاحية معلبات وحلويات وكمية من زيت السيارات مجهول المصدر.

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