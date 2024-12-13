غدا، افتتاح المنتدي الشبابي العربي الـ 13 بأسوان

يفتتح محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال أعمال المنتدى الشبابي البيئي العربي الثالث عشر لأسوان والذي يعقد مساء السبت بمسرح “فوزي فوزي” تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة» بحضور رئيس اتحاد الشباب البيئى العربى الدكتور سيد خليفة والامين العام الدكتور ممدوح رشوان ولفيف من قيادات وزارة الشباب والثقافة والنقل والمواصلات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة باكثر من 250 مشارك من طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية من المشاركين بمؤتمر " الذى ينظمه الإتحاد العربى للشباب والبيئة.

استقبال المشاركين

وكان في استقبال المشاركين دكتور ممدوح رشوان الأمين العام ودكتور علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة وبحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين، والمقرر إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر في الفترة من ١٣ الي ١٩ ديسمبر الجاري.

و شهدت محطة قطار مصر مساء الجمعة انطلاق قطار الشباب ضمن برنامج أعرف بلدك، وتم اصطفاف الشباب العربى رافعين أعلام مصر والدول العربية والمنظمات المشاركة بالمنتدي.

قال الدكتور سيد خليفة رءيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة إن المنتدي سيتضمن برنامج سياحي وثقافي للمشاركين. من شباب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية وذلك للتعرف على المعالم الأثرية والسياحية في مدينتي الأقصر وأسوان.

وقال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد إن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء الشباب العرب ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،موضحا ان تعقد الجلسات العلمية بمقر أكاديمية النقل البحري بمدينة أسوان. بتكليف من الدكتور إسماعيل عبدالغفار.

وأضاف أن البرنامج العلمي يشمل محاضرات علمية وورش عمل حول الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتنمية المستدامة لتحفيز الشباب علي التفكير العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن فاعليات المنتدي ستبدأ من محافظة أسوان ثم تنطلق لمدينة الأقصر لتختتم أعماله الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن قطار الشباب انطلق مساء الجمعة متجها لأسوان.

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