أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77عامًا.

وكشفت أسرته عن موعد صلاة الجنازة، وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. نعى ابنا الفنان الراحل والدهما فى تغريدة عبر موقع اكس قائلين: "مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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