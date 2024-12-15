الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأقصر تشهد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك السبت المقبل

تعامد الشمس بالكرنك
تعامد الشمس بالكرنك

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معابد الكرنك، وذلك في تمام الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجاري 2024.

تعامد الشمس على قدس الأقداس في معابد الكرنك بالأقصر 

 

وقال الدكتور الطيب غريب مدير عام معابد الكرنك إن يوم ظاهرة تعامد الشمس يواكب بدء فصل الشتاء رسميًا، وهو أيضاَ بداية فصل الإنبات عند المصرى القديم، وهى ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.

تعلن بداية فصل الشتاء رسميًا.. الأقصر تحتفل بظاهرة تعامد الشمس السبت القادم 


وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.

برنامج الاحتفال بظاهرة تعامد على معابد الكرنك 


وأشار مدير عام معابد الكرنك بالأقصر إلى أن محافظة الأقصر تنظم احتفاليه كبري لذلك اليوم، إذ يبدأ التجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على معابد الكرنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر تعامد الشمس تعامد الشمس علي معابد الكرنك تعامد الشمس على قدس الأقداس تعامد الشمس بالكرنك ظاهرة تعامد الشمس

مواد متعلقة

حصاد 2024، أبرز إنجازات قطاع الطرق في الأقصر (صور)

14 مشروعا بتكلفة 324 مليون جنيه، حصاد المركزي للتعمير خلال 2024 بالأقصر

الأقصر تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية (صور)

في عيدها القومي، محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية (صور)

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

مصدر بالأهلي: لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية