الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالزقازيق

ضبط 15 طن مواد غذائية
ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة بالزقازيق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بـمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة  على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحريرعدة مخالفات بمعرفة مدير عام الرقابة بالشرقية

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتنسيق مع وكيل الوزارة المهندس عبدالكريم عوض الله حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وعضوية كل من الأستاذ محمد قورة وحاتم راضي للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات

  ضبط 18 شيكارة دقيق مخصص للمخابز

وتم ضبط  سلع غذائية وكمية من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5 % المخصص للمخابز البلدية المدعمة والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية قدرها 18 شيكارة مهربة داخل مكان مهجور خلف مطحن الشروق  حيث كانت معدة للتحميل لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح  وتم عمل المحضر اللازم برقم 37327 جنح مركز الزقازيق وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وأيضا تحرر المحضر رقم 37325 جنح الزقازيق و37326 أيضا حنج الزقازيق

تموين الشرقية يضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر

  تحرير محاضر لضبط حركة البيع والشراء

كما تم تحرير محاضر للأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة. وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 101 محضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص  كما تم تحرير ( 40) محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص. 

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