الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند سعر الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأحد، ما بين 80 و88 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا.


كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 105 و115 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 100 جنيهًا و110 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 175  و180 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 85 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 130 جنيهًا، كيلو الدبابيس 130 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 170 جنيهًا، كيلو حمام كداب 130 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 180 جنيهًا، كيلو الأجنحة 67 جنيهًا، كيلو الهياكل 47 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت 14-12-20024 في محافظة الفيوم

نائب وزير الصحة يحيل مدير إدارة الفيوم والمشرفين للتحقيق


يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حد’، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الاحد اسعار الفراخ اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية اسواق الفيوم محافظ الفيوم محلات الجزارة محافظة الفيوم

مواد متعلقة

مياه الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد الاستهلاك بقرية سعد روبي

حبس عاطلين بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 14-12-20024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفدرالية والقناة الناقلة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

فقد الوعى نهائيًا.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ومنع الزيارة عنه

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية