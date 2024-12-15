الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

حصاد 2024، أبرز إنجازات قطاع الطرق في الأقصر (صور)

أثناء الرصف
أثناء الرصف

قالت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إن أعمال الرصف التي تمت خلال عام 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة بلغت إجمالي أطوال 37,3 كيلومتر بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كيلو مترا.

 

بالأرقام.. تفاصيل مشروعات رصف الطرق في الأقصر 


وأكدت أنه في مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم.


وأضافت أنه في مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7,600 كم، وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم.


وأوضحت أنه في مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، وأنه في مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم.

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