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الأقصر تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية (صور)

الأقصر تتصدى للتعديات
الأقصر تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالة المخالفات في المهد.

تواصل حملات الإزالات في الأقصر 


وأوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر لتنفيذ إزالة لحالة تعد بالبناء المخالف بمنطقة حي شمال عبارة عن سور من الطوب الأحمر والمونة السوداء ومخلفات النخيل، على مساحة حوالى 200 م2، وعلى الفور تم هدم السور والإزالة حتى سطح الأرض، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة حالات تعدي في الأقصر 


كما تم تنظيم حملة لإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بشارع طريق الجولي فيل، عبارة عن قواطيع مخالفة داخل نطاق قطعة أرض خاصة بالبنك العقاري المصري مبنية بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة حوالى 600 م تقريبًا  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.


شارك في الحملات حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأكرم أحمد مشرف تنظيم بالإدارة الهندسية ومصطفى عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بحي جنوب، وعمال ومعدات الحملة الثقيلة.

 

 

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