تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة محلات مجوهرات بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة سيدة بتهمة سرقة ذهب وفضة وأموال من محلات مصوغات ذهبية بالجمالية، ١٥ يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من ملاك محلات مجوهرات بدائرة قسم شرطة الجمالية يفيد بتعرضهم للسرقة.



وبإجراء التحريات اللازمة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة سيدة وتم ضبطها بحوزتها كمية من المشغولات الذهبية والفضية، مبلغ مالى.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من محلين لبيع المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

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