الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس 10 متهمين بسرقة المساكن والمركبات والهواتف بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررتِ النيابة العامة حبس 10 لصوص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بمناطق متفرقة من العاصمة، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


 البداية كانت عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما سلاح أبيض، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجح رجال المباحث فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مختلفة الأطوال والأحجام وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أسلاك كهربائية من داخل الشقق السكنية المغلقة بأسلوب "التسلق".


وسقط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "توك توك"، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "متحصلات السرقة"، مركبة "التوك توك" المستخدمة في إرتكاب وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

وفى مدينة نصر ثالث تم ضبط  عاطل،  له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله"سئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

 

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)  واعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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