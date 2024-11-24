الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ بمحافظات الإقليم لمواجهة موجة الطقس السيئ (صور)

جانب من أعمال انتشار
جانب من أعمال انتشار الفرق، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي رفع حالة الطوارئ في محافظات " بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة التقلبات الجوية، ومواجهة تراكمات الأمطار، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

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عبد الحميد عصمت يتابع الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيء

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث " بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، حيث تعرضت محافظة بورسعيد لهطول أمطار متوسطة وغزيرة علي بعض المناطق نتج عنها تجمعات تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار وتم التعامل معها على الفور باستخدام معدات وسيارات الشركة، بينما شهدت محافظتى الإسماعيلية والسويس أمطار خفيفة متوسطة واستقرارًا فى الأحوال الجوية.
 

جانب من أعمال انتشار الفرق،فيتو
جانب من أعمال انتشار الفرق،فيتو

عبد الحميد عصمت: توفير طلمبات وسيارات كسح لتصريف مياه الأمطار   

وقال رئيس مياه وصرف بمحافظات القناة، ان هناك عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار على مدار الساعة وأعمال الشفط لأي تراكمات لمياه الأمطار. 

جانب من أعمال انتشار الفرق،فيتو
جانب من أعمال انتشار الفرق،فيتو

عبد الحميد عصمت: جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، الى أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري القطاعات والمناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

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الاسماعيلية محافظات القناة مياه الشرب والصرف الصحي المياه تراكمات مياه الأمطار

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