بدء حصاد محصول البرتقال في قرية النخلة البحرية بالبحيرة (فيديو وصور)

يعد موسم حصاد البرتقال بقرية النخلة البحرية بمدينة أبو حمص في محافظة البحيرة حدثًا سنويًا يحمل فرص عمل متنوعة وأساسية لأهالي القرية، حيث تمتاز بكونها إحدى أهم المناطق والقرى الزراعية في المحافظة والتي تشتهر بإنتاج البرتقال بجودة عالية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

ويعتمد سكان القرية بالكامل عليها كوسيلة للرزق، وذلك عن طريق حصاد محصول البرتقال بداية من شهر سبتمبر إلى أبريل بأنواعه المختلفة مما يجعلها مركزًا اقتصاديًا هامًا في إنتاج البرتقال على مستوى المحافظة والجمهورية.

كيفية رعاية وزراعة أشجار البرتقال بأراضي محافظة البحيرة

ويبدأ مزارعو النخلة البحرية زراعة أشجار البرتقال في تربة سمراء خصبة تتسم بجودتها العالية وتُراعى الأشجار بعناية طوال العام من خلال الري المنتظم عن طريق الغمر بمقدار دورة ري كل 20 يوما إلى شهر حسب تغير درجة الحرارة والمناخ بالإضافة إلى استخدام الأسمدة العضوية مثل النترات والكالسيوم واليوريا.

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو

أنواع البرتقال بأراضي البحيرة

وأشار الحاج راغب إلى أنه توجد أنواع مختلفة من البرتقال مثل البلدي وأبو سره والبرتقال الصيفي وهي أنواع تتطلب احتياجات واحدة من الري والأسمدة الزراعية وحتى نوع الأرض المزروعة بها والاختلاف فقط في نوع التقاوي المزروعة مما يعطي تنوعا في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أيضا أن موسم حصاد البرتقال يبدأ في القرية في شهر سبتمبر من كل عام ويستمر حتى شهر أبريل بحصاد البرتقال الصيفي، مما يتيح فترة طويلة لتوفير المحصول بأعلى جودة خلال أشهر عديدة من العام حيث تتحول الحقول إلى خلية نحل تعمل بلا توقف.

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو

بدون بطالة، رحلة حصاد محصول البرتقال بالبحيرة من الحقل إلى الأسواق العالمية

وتعد زراعة البرتقال مصدر الدخل الأساسي والرئيسي لأهل النخلة البحرية وذلك عن طريق التصدير بالخارج بأعلى جودة "فرز أول" وليس فقط للاستخدام بالأسواق المحلية مما يتطلب الاهتمام الكامل أثناء رعاية أشجار البرتقال طوال العام والتى يتعدى عمرها في بعض المزارع والأراضي الثلاثين عاما من الحصاد.

ويساهم محصول البرتقال بشكل كبير في تعزيز اقتصاد قرية النخلة البحرية، حيث يعتمد غالبية السكان على زراعته وبيعه كمصدر دخل رئيسي وذلك باختلاف نشاطهم وفرص عملهم بجميع المراحل من جني المحصول حتى توافره بالأسواق.

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو

حصاد البرتقال بالبحيرة، فيتو



مراحل عملية الحصاد.. من الشجرة إلى الأسواق

وتبدأ عملية حصاد المحصول من مرحلة القطف والحمى بالأيدي بعد اكتمال نضج الثمرة ثم مرحلة التجميع والفرز حيث تُجمع الثمار في صناديق وتُنقل إلى مواقع الفرز ويتم تصنيف البرتقال وفقًا للحجم والجودة، حيث تُخصص الثمار الممتازة للتصدير، بينما يُوجه الباقي للأسواق المحلية.

ثم تأتي مرحلة التعبئة والتغليف حيث تُغلف الثمار بعناية في عبوات مخصصة تحافظ على سلامتها أثناء النقل والتخزين ومن بعدها مراحل النقل والتصدير ويتم نقله حتى لتصديره إلى الخارج في الأسواق العالمية.

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