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الكشف على 854 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية خنيزة بالبحيرة (صور)

قافلة طبية بمحافظة
قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية خنيزة بكوم حمادة بوجود ٧ عيادات طبية يومي الجمعة والسبت ١٣و١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤، وتم الكشف خلالها على ٨٥٤ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٧ عيادات طبية، وذلك فى إطار مبادرة بداية.


 

تخصصات متنوعة للكشف في قافلة طبية بقرية خنيزة بمحافظة البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (عيادتي الباطنة ٢٦٣  - عيادتي الأطفال ٢٧٥ - الجراحة ١٠٢ - النساء ٦٤  - العظام ١٥٠ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر،  ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.


 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور  السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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